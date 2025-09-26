Владимир Кириченко

European Athletics на своём официальном сайте объявил номинантов на награду лучшей легкоатлетки 2025 года.

Претендентками на награду являются:

– Ярослава Магучих (Украина) – прыжки в высоту;

– Надя Батоклетти (Италия) – бег;

– Фемке Бол (Нидерланды) – бег;

– Джорджия Гантер Белл (Великобритания) – бег;

– Дитаже Камбунджи (Швейцария) – бег;

– Кейт О’Коннор (Ирландия) – пятиборье и семиборье;

– Мария Перес (Испания) – спортивная ходьба;

– Джессика Схилдер (Нидерланды) – толкание ядра;

– Тина Шутей (Словения) – прыжки с шестом;

– Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) – метание диска.

В этом году Ярослава заняла первое место на Евро-2025 в помещении.

Кроме того, украинка завоевала бронзовые медали на чемпионатах мира-2025 на открытом воздухе и в помещении и серебро в финале Бриллиантовой лиги.

Победитель станет известен 25 октября.

Напомним, Магучих впервые за последние 4 года завершила летний сезон без побед на топ-турнирах.