Магучих – среди номинанток на награду лучшей легкоатлетки года от European Athletics
Конкуренция у Ярославы очень серьезная
1 день назад
European Athletics на своём официальном сайте объявил номинантов на награду лучшей легкоатлетки 2025 года.
Претендентками на награду являются:
– Ярослава Магучих (Украина) – прыжки в высоту;
– Надя Батоклетти (Италия) – бег;
– Фемке Бол (Нидерланды) – бег;
– Джорджия Гантер Белл (Великобритания) – бег;
– Дитаже Камбунджи (Швейцария) – бег;
– Кейт О’Коннор (Ирландия) – пятиборье и семиборье;
– Мария Перес (Испания) – спортивная ходьба;
– Джессика Схилдер (Нидерланды) – толкание ядра;
– Тина Шутей (Словения) – прыжки с шестом;
– Йоринде ван Клинкен (Нидерланды) – метание диска.
В этом году Ярослава заняла первое место на Евро-2025 в помещении.
Кроме того, украинка завоевала бронзовые медали на чемпионатах мира-2025 на открытом воздухе и в помещении и серебро в финале Бриллиантовой лиги.
Победитель станет известен 25 октября.
Напомним, Магучих впервые за последние 4 года завершила летний сезон без побед на топ-турнирах.