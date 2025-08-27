Сборная Украины одержала первую победу на чемпионате мира в 21 веке
Украинки на мажорной ноте завершили турнир в Таиланде
около 1 часа назад
Женская команда Украины по волейболу победой над Камеруном завершила выступление на чемпионате мира-2025 в Таиланде.
В третьем туре группового этапа украинские спортсменки одержали первую победу на ЧМ с 1994 года и завершили выступления в квартете H на третьем месте. Лучшей бомбардиркой сборной Украины стала центральная блокирующая Диана Мелюшкина, набравшая 13 очков – 9 в атаке, 3 на блоке и 1 на подаче.
Чемпионат мира-2025. Группа H. Третий тур
Украина – Камерун 3:0 (25:17, 25:21, 25:20)
Турнирная таблица группы H:
1. Япония – 3 игры, 3 победы, 8 очков
2. Сербия – 3, 2, 6
3. Украина – 3, 1, 4
4. Камерун – 3, 0, 0
Ранее «сине-жёлтые» уступили сборным Сербии (0:3) и Японии (2:3).