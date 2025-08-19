Денис Седашов

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих на пресс-конференции поделилась деталями своей подготовки перед этапом Бриллиантовой лиги в Лозанне. Слова приводит Суспільне Спорт.

Прошлый год был самым успешным в моей карьере — с мировым рекордом и олимпийским золотом. Но теперь это уже история. Я хочу совершенствоваться, прыгать еще выше и достойно представлять Украину. Ярослава Магучих

Спортсменка отметила, что вместе с тренером Татьяной Степановой в этом году работает над совершенствованием техники. В частности, изменила траекторию разбега, чтобы сделать его быстрее.

Этап в Лозанне станет последним перед финалом сезона, где в программе будут женские прыжки в высоту. Украину там представят сразу две спортсменки — Магучих и Юлия Левченко.

Марину Бех-Романчук дисквалифицировали на 4 года за допинг.