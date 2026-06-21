Сергей Разумовский

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих после трехнедельной паузы вернулась к стартам и победила на Играх FBK-2026 в нидерландском Хенгело. Для лидерки мирового сектора это было уже второе летнее выступление сезона.

До этого Магучих открыла летнюю часть года победой на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате, где показала 1.97 метра. После небольшой паузы ее следующим стартом стал золотой этап Континентального тура, который состоялся в воскресенье, 21 июня.

В Хенгело украинка начала соревнования с высоты 1.91 метра. Первую попытку она не использовала, но со второй уверенно преодолела планку. Конкуренцию ей на тот момент еще составляла кубинка Дакси Брисон, которая взяла 1.91 метра только с третьей попытки. На высоте 1.94 метра Магучих снова понадобились две попытки, тогда как Брисон не справилась с планкой. После этого украинка фактически обеспечила себе победу.

Уже в статусе лидерки Ярослава попыталась атаковать 2.00 метра, однако трижды преодолеть эту высоту не смогла. Тем не менее, результата 1.94 метра хватило для уверенной победы. Второе место заняла Дакси Брисон из Кубы, третье — Кристина Овчинникова из Казахстана, которая завершила выступление с результатом 1.88 метра.

Для Магучих это не первый успех на Играх FBK: в 2023 году она также победила, прыгнув на 2.00 метра. Тогда серебро завоевала еще одна украинка Ирина Геращенко.

Благодаря победе в Нидерландах Магучих продолжила беспроигрышную серию в сезоне-2026. С учетом зимних стартов она выиграла уже шесть турниров подряд. Ее лучший результат года — 2.03 метра на Мемориале Демьянюка во Львове, и это пока что лучший результат сезона в мире. Следующий старт украинки запланирован на 24 июня в Загребе.

Напомним, Левченко и Геращенко – претендентки для участия в World Athletics Ultimate Championship, Магучих квалифицировалась.