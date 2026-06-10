Владимир Кириченко

Украинские прыгуньи в высоту Юлия Левченко и Ирина Геращенко претендуют на участие в World Athletics Ultimate Championship. Об этом сообщает Жесткая Атлетика.

World Athletics Ultimate Championship – это новый чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет с 11 по 13 сентября в Будапеште, Венгрия.

Турнир будет проводиться раз в 2 года. В нем будут участвовать олимпийские чемпионы, чемпионы мира, победители финала Бриллиантовой лиги и лидеры мирового рейтинга.

В сектор для прыжков в высоту уже квалифицировались 2 спортсменки – украинка Ярослава Магучих (как олимпийская чемпионка-2024) и австралийка Никола Олислагерс (как действующая чемпионка мира).

На данный момент на проходном в турнир месте по квоте мирового рейтинга находится Левченко. Геращенко отстает от последнего, 8-го проходного места на 11 очков.

По состоянию на 10 июня рейтинг отбора на World Athletics Ultimate Championship имеет следующий вид:

1. Никола Олислагерс (Австралия) – квалифицирована (как чемпионка мира)

2. Ярослава Магучих (Украина) – квалифицирована (как олимпийская чемпионка)

3. Юлия Левченко (Украина) – 1319 очков

4. Ангелина Топич (Сербия) – 1313 очков

5. Мария Жодик (Польша) – 1298 очков

6. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1281 очко

7. Ламара Дистен (Ямайка) – 1243 очка

8. Чарити Хуфнагель (США) – 1219 очков

9. Мария Вукович (Черногория) – 1219 очков

10. Ирина Геращенко (Украина) – 1208 очков

Отбор на World Athletics Ultimate Championship продолжается. В состав участников автоматически попадут победители финала Бриллиантовой лиги-2026 в Брюсселе, а также лучшие спортсмены мирового рейтинга на 1 сентября 2026 года.

Напомним, Геращенко завоевала серебро на этапе Континентального тура в Варшаве.