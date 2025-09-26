Марина Бех-Романчук рассказала об отложенной на три года беременности
Легкоатлетка рассказала о сложном выборе ради Олимпиады
около 12 часов назад
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась в интервью Маше Ефросининой, почему вместе с мужем Михаилом Романчуком отложили планы относительно беременности до завершения Олимпиады-2024.
Еще в 2020 году пара планировала сделать паузу после Олимпиады в Токио, чтобы Марина могла вернуться в спорт в 2023 году и набрать форму к Парижу-2024.
«Было много примеров, когда спортсмены после беременности выступали лучше».
Однако из-за COVID-19 Олимпиаду перенесли на 2021 год, сократив цикл подготовки к следующим Играм до трех лет. Это поставило пару перед выбором.
«Год в спорте — это много. Мы решили отложить беременность, чтобы я могла сосредоточиться на подготовке и шансах на медаль в Париже».
Напомним, ранее Бех-Романчук рассказала о серьезных проблемах со здоровьем.