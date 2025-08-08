На чемпионате Украины по легкой атлетике разыграли первые комплекты наград
У мужчин победил Светличный, у женщин – Шоломицкая
Фото: Ульф Шиллер/athletix.c
В Львове определились первые медалисты чемпионата Украины по лёгкой атлетике.
В соревнованиях по спортивной ходьбе на 10 км победил Сергей Светличный, у женщин на идентичные дистанции триумфовала Валерия Шоломицкая.
ЧУ-2025. Легкая атлетика. Мужчины. Спортивная ходьба, 10000 м
1. Сергей Светличный – 40:10.6 минуты
2. Эдуард Забуженко – 41:55.26
3. Марьян Закальницкий – 41:56.08
ЧУ-2025. Легкая атлетика. Женщины. Спортивная ходьба, 10000 м
1. Валерия Шоломицкая – 46:17.37 минуты
2. Анастасия Фальчик – 55:30.35
3. Виктория Фальчик – 57:56.34
Напомним, что Ярослава Магучих выступит на последнем этапе Бриллиантовой лиги перед финалом соревнований.
