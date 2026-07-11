Сергей Разумовский

На этапе Бриллиантовой лиги в Монако уже успели переписать историю мировой легкой атлетики. Кенийский бегун Эммануэль Ваньоньи установил новый мировой рекорд на дистанции 1000 метров, которая не входит в олимпийскую программу, но на этом старте имеет статус бриллиантовой дисциплины.

Ваньоньи провел фантастический забег и преодолел 1000 м за 2:11.83 минуты. Этот результат стал лучшим в истории на этой дистанции и позволил кенийцу превзойти предыдущее мировое достижение, которое оставалось недосягаемым на протяжении 27 лет.

Дистанция 1000 метров нечасто появляется в программе топовых международных стартов, однако именно в Монако она стала одной из главных крас вечера. Ваньоньи сумел воспользоваться возможностью и показал темп, который теперь станет новым ориентиром для всех средневиков мира.

Для кенийского легкоатлета этот рекорд является одним из самых громких достижений в карьере. Его выступление в Монако в очередной раз подтвердило высокий уровень спортсмена и силу кенийской школы бега на средние дистанции.

Напомним, Дорощук завоевал «золото» Бриллиантовой лиги в Монако.