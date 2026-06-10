На войне против России погиб серебряный призёр Паралимпийских игр
Украинский герой погиб во время выполнения боевого задания в Сумской области
15 минут назадПодписаться в
Игорь Боднар / Фото - Facebook
На войне против Российской Федерации погиб украинский военнослужащий Игорь Боднар. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Тернопольской области.
Игорь погиб 6 июня во время выполнения боевого задания на Сумщине.
Боднар был мастером спорта международного класса и серебряным призером Паралимпийских игр в Сиднее по легкой атлетике в беге на 1500 м.
Ранее ВСУ ликвидировали бывшего футболиста Зари, который воевал на стороне России.
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