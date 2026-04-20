Владимир Кириченко

ВСУ ликвидировали бывшего футболиста ряда украинских клубов Александра Половкова. Об этом сообщает Федерация футбола Свердловска.

За свою карьеру Половков играл за алчевскую Сталь, луганскую Зарю и другие клубы.

Поворотным моментом в его биографии стал 2015 год, когда он отправился на временно оккупированную территорию Донбасса.

Там футболист начал сотрудничать с представителями оккупационной власти и выступать за так называемый клуб Шахтер Свердловск, который участвует в псевдочемпионате так называемой ЛНР.

После начала полномасштабного вторжения России Половков, по информации источников, был вовлечен в российские военные формирования.

