Лига Европы. Финал. Фрайбург – Астон Вилла. Видеотрансляция
Начало – в 22.00 по Киеву
Астон Вилла
Сегодня, 20 мая, состоится финал Лиги Европы Фрайбург – Астон Вилла.
Матч пройдет в Стамбуле на стадионе Водафон Парк. Начало – в 22.00.
Главным арбитром встречи будет француз Франсуа Летексье.
Прямую трансляцию матча можете посмотреть на медиа-сервисе MEGOGO.
В полуфинале турнира Фрайбург по сумме двух матчей обыграл Брагу (4:3), а Астон Вилла – Ноттингем Форест (4:1).
