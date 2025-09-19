Олег Шумейко

Артур Фельфнер прокомментировал Суспільне Спорт выступление на чемпионате мира-2025, где украинец не смог преодолеть квалификацию в метании копья.

О том, как прошел старт в квалификации ЧМ-2025

Ничем не отличается. Хотя перед стартом я думал, что сегодня мой день, и на пробных попытках, когда я еще был в секторе для разминки, то было все хорошо. Думал, что все будет в порядке, но знал, что результаты (соперников) будут сильные. Будет повод для «диванных критиков» покритиковать немного.

Ничего, у меня этот сезон сложный. Если бы я попал в финал, это было бы что-то невероятное, потому что с такими тренировками как у меня (технических вообще нет) – это еще круто, что я выиграл чемпионат Европы (молодежный) и показал результат 81 м. Бывает, ничего.

Мы с ним планировали вот сейчас увидеть, как я метаю в таких расслабленных попытках на тренировочном стадионе. Думал, что все возможно, 82.50 м можно свои метать. Сейчас не сложилось, вообще не попадал в разбег, это проблема. Последняя попытка – пошел ва-банк как на молодежном Евро: просто побежал, выйдет или нет. Но скорость была большой, и я с ней не справился.

О состоянии спины на соревнованиях

Ничего. Когда на адреналине, то вообще не чувствую, но на тренировках вообще ничего не дает делать. Сейчас последние тренировки немного давалась (взнаки), потому что, возможно, давно ее не трогал после чемпионата Украины и метнул на тренировках немного. Но этого, как оказалось, недостаточно.

О только пяти стартах в летнем сезоне-2025

Считаю, что эти старты ничего мне не дают. Если провести старт как тренировку на чемпионате Украины, просто метать в свое удовольствие, то возможно. А ехать куда-то соревноваться с парнями, которые метают за 85 м – не вижу смысла. Я бы лучше подготовился на этот чемпионат мира. Возможно, если бы я поехал на Бриллиантовую лигу, то тут вообще 70 м. Но я все равно собой горжусь: с такими тренировками такие метры.

О итогах сезона

Буду лечить спину. Вообще подготовка в этом году была классной: в начале был в Португалии два месяца и был готов. Но потом начала болеть спина и все это прошло, пропала эта подготовка. Надеюсь, в следующем году поеду на Бриллиантовую лигу и метну те метры, которые хочу.

Напомним, что Ярослава Магучих и Юлия Левченко вышли в финал чемпионата мира-2025.