«Очень рада за Ирину»: Магучих высказалась о успехе Геращенко и своем четвертом месте в Цюрихе
Украинская прыгунья в высоту сенсационно финишировала вне медалей и пропустила соотечественницу вперед
Ярослава Магучих. Фото: Fotosport.sk
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прокомментировала свое четвертое место и «серебро» Ирины Геращенко на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Слова легкоатлетки передает «Суспільне Спорт».
Я очень рада за Ирину, потому что это лучший сезон для нее. Она вернулась после рождения ребенка, она – мама, и я думаю, что у нее есть суперсила.
Я впервые в этом сезоне вне подиума, но думаю, что все в моей голове, поэтому физически я готова, но что-то сюда привезли, но это нормально. У меня еще три соревнования, поэтому я постараюсь выступить лучше.
Напомним, Геращенко впервые за 3 года обогнала Магучих на этапе Бриллиантовой лиги.