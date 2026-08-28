Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих прокомментировала свое четвертое место и «серебро» Ирины Геращенко на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Слова легкоатлетки передает «Суспільне Спорт».

Я очень рада за Ирину, потому что это лучший сезон для нее. Она вернулась после рождения ребенка, она – мама, и я думаю, что у нее есть суперсила.

Я впервые в этом сезоне вне подиума, но думаю, что все в моей голове, поэтому физически я готова, но что-то сюда привезли, но это нормально. У меня еще три соревнования, поэтому я постараюсь выступить лучше.