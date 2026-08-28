Трубін, Судаков, Яремчук, Сікан и Тутеров узнали своих соперников в Лиге Европы: состоялась жеребьёвка
На общем этапе еврокубка возможно украинское дерби
Состоялась церемония жеребьевки общего этапа Лиги Европы сезона 2026/27. Участие в турнире примут 36 команд, которые перед процедурой были распределены на четыре корзины по девять клубов.
По итогам жеребьёвки своих соперников узнали сразу несколько клубов, в составе которых выступают украинские футболисты. В частности, в первую корзину попала португальская Бенфика. Лиссабонскую команду представляют полузащитник Георгий Судаков и вратарь Анатолий Трубин.
В рамках общего этапа Бенфика встретится с АЗ, Миланом, Селтиком, Викторией Пльзень, Лехом, Омонией, ОФИ и Неймегеном. Таким образом, португальский клуб ждут матчи против представителей сразу нескольких европейских чемпионатов.
В первую корзину также вошел греческий Олимпиакос, за который выступает украинский нападающий Роман Яремчук. Его команда получила соперников из Италии, Франции, Чехии, Германии, Польши, Словении и Португалии.
В частности, Олимпиакос сыграет против Милана, Марселя, Спарты Прага, Ренна, Ягеллонии, Целье, Хоффенхайма и Торренсе. Для Романа Яремчука это станет возможностью сыграть против нескольких сильных европейских команд в рамках обновленного формата Лиги Европы.
Бельгийский Андерлехт, цвета которого защищает украинский форвард Данило Сикан, оказался во второй корзине. По результатам жеребьёвки бельгийский клуб встретится с Лионом, Марселем, Зальцбургом, Динамо Загреб, Сандерлендом, Ягеллонией, Хоффенхаймом и ОФИ.
Особое внимание привлекает матч Андерлехта против Сандерленда. Английский клуб, за который выступает украинский нападающий Тимур Тутеров, был представлен в третьей корзине. Соперниками команды стали АЗ, Милан, Динамо Загреб, Андерлехт, Ягеллония, Лех, Левски и Торренсе.
Таким образом, на общем этапе Лиги Европы может состояться украинское противостояние между Данилом Сиканом и Тимуром Тутеровым. Для этого обоим футболистам нужно попасть в заявки своих команд на очную встречу и выйти на поле.
Все результаты жеребьёвки
1 корзина
2 корзина
3 корзина
4 корзина
Сезон 2026/27 станет очередным годом действия нового формата еврокубковых турниров. Команды больше не будут делить на традиционные группы из четырех участников. Каждый клуб проведет серию матчей с разными соперниками, а итоговое место в таблице будет определять дальнейшую судьбу команды в турнире.
Финальный матч Лиги Европы сезона2026/27 запланирован на 26 мая 2027 года. Решающее событие состоится во Франкфурте, а его примет стадион Вальдштадион.
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