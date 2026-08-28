Сергей Разумовский

Состоялась церемония жеребьевки общего этапа Лиги Европы сезона 2026/27. Участие в турнире примут 36 команд, которые перед процедурой были распределены на четыре корзины по девять клубов.

По итогам жеребьёвки своих соперников узнали сразу несколько клубов, в составе которых выступают украинские футболисты. В частности, в первую корзину попала португальская Бенфика. Лиссабонскую команду представляют полузащитник Георгий Судаков и вратарь Анатолий Трубин.

В рамках общего этапа Бенфика встретится с АЗ, Миланом, Селтиком, Викторией Пльзень, Лехом, Омонией, ОФИ и Неймегеном. Таким образом, португальский клуб ждут матчи против представителей сразу нескольких европейских чемпионатов.

В первую корзину также вошел греческий Олимпиакос, за который выступает украинский нападающий Роман Яремчук. Его команда получила соперников из Италии, Франции, Чехии, Германии, Польши, Словении и Португалии.

В частности, Олимпиакос сыграет против Милана, Марселя, Спарты Прага, Ренна, Ягеллонии, Целье, Хоффенхайма и Торренсе. Для Романа Яремчука это станет возможностью сыграть против нескольких сильных европейских команд в рамках обновленного формата Лиги Европы.

Бельгийский Андерлехт, цвета которого защищает украинский форвард Данило Сикан, оказался во второй корзине. По результатам жеребьёвки бельгийский клуб встретится с Лионом, Марселем, Зальцбургом, Динамо Загреб, Сандерлендом, Ягеллонией, Хоффенхаймом и ОФИ.

Особое внимание привлекает матч Андерлехта против Сандерленда. Английский клуб, за который выступает украинский нападающий Тимур Тутеров, был представлен в третьей корзине. Соперниками команды стали АЗ, Милан, Динамо Загреб, Андерлехт, Ягеллония, Лех, Левски и Торренсе.

Таким образом, на общем этапе Лиги Европы может состояться украинское противостояние между Данилом Сиканом и Тимуром Тутеровым. Для этого обоим футболистам нужно попасть в заявки своих команд на очную встречу и выйти на поле.

Все результаты жеребьёвки

1 корзина

2 корзина

3 корзина

4 корзина

Сезон 2026/27 станет очередным годом действия нового формата еврокубковых турниров. Команды больше не будут делить на традиционные группы из четырех участников. Каждый клуб проведет серию матчей с разными соперниками, а итоговое место в таблице будет определять дальнейшую судьбу команды в турнире.

Финальный матч Лиги Европы сезона2026/27 запланирован на 26 мая 2027 года. Решающее событие состоится во Франкфурте, а его примет стадион Вальдштадион.