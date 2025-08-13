13 августа, на двадцатый день масштабного благотворительного ультрамарафона UltraUkraine, Киев встретил военнослужащих 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки «Черный лес».

Маршрут марафона стартовал 25 июля в Дрогобыче — городе постоянной дислокации бригады — и завершится у стелы «Донецкая область» под Покровском. Общая дистанция забега составляет более 1500 км и пролегает через крупнейшие города страны, в частности Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Винницу, Белую Церковь, Киев, Черкассы, Кременчуг и Днепр.

Основная цель инициативы — собрать 7 млн грн на строительство зала физкультурно-спортивной реабилитации для военных.

«Ребята уже преодолели большую часть пути — лишь сегодня пробежали 61 км. Это настоящие Герои, которые ведут за собой других. Мы должны сделать всё, чтобы собрать эту сумму как можно быстрее», — подчеркнула заместительница главы КГГА Елена Говорова.

Начальник службы физической подготовки бригады Сергей Панькевич рассказал, что для него этот забег — вызов, ведь когда-то он был профессиональным спортсменом, но после 12-летнего перерыва и серьезной подготовки смог вернуть форму.

На станции метро «Лыбидская» к марафонцам присоединились киевляне, в частности представители медийного футбольного клуба IGNIS FC, которые пробежали вместе с ними 5 км, поддерживая сбор средств и моральный дух участников.