Медальний зачёт Всемирных игр-2025: Украина – в топ-4 лучших команд турнира
Наши спортсмены продолжают выигрывать награды в Чэнду
15 минут назад
Украина / Фото - Facebook
Представляем вашему вниманию медальный зачёт Всемирных игр-2025, которые проходят в Чэнду (Китай).
Сборная команда Украины находится на 4-й позиции. В активе наших спортсменов 23 награды, 8 из которых золотые.
Всемирные игры-2025. Медальный зачёт
1. Китай – 20 (14 золотых + 4 серебряных + 2 бронзовых)
2. Германия – 30 (13 + 10 + 7)
3. Италия – 36 (8 + 14 + 14)
4. Украина – 23 (8 + 9 + 6)
5. Венгрия – 16 (6 + 6 + 4)
6. США – 12 (6 + 5 + 1)
7. Швейцария – 9 (6 + 3 + 0)
8. Франция – 17 (5 + 6 + 6)
9. Польша – 12 (5 + 5 + 2)
10. Таиланд – 10 (4 + 2 + 4)
Напомним, украинка София Гречко установила мировой рекорд и стала чемпионкой Всемирных игр-2025.
Поделиться