Промоутер Джошуа высказался о поединке Усик – Итаума
Хирн считает, что Моисею стоит провести ещё несколько боёв перед таким вызовом
37 минут назад
Фото: Getty Images
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о потенциальном поединке Мозеса Итаума (12-0, 10 KO) с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Слова функционера приводит vringe.com:
Возможно, Итауми нужно сначала провести еще 1-2 боя. Но все зависит от того, какие именно это будут бои. Мозес — фантастически крутой молодой проспект. С учетом возраста он будет еще прогрессировать. Но если ты действительно хочешь рискнуть с ним... Если ты действительно веришь, что он уже достаточно хорош... Почему бы и нет?
Напомним, что Усик оказался вне топ-10 P4P от BoxRec.