Олег Шумейко

5 украинцев выступят на этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии, соревнования которого пройдут 15 и 16 августа.

Единственным представителем Украины в «бриллиантовых» дисциплинах станет прыгун в высоту Олег Дорощук. Выступления прыгунов в высоту Ярославы Магучих, Юлии Левченко и Екатерины Табашник, как и метателя молота Михайла Кохана, не пойдут в зачет Бриллиантовой лиги.

Магучих, Левченко и Табашник выступят 15 августа, тогда как Кохан и Дорощук будут соревноваться 16 августа.

Напомним, что половину призовых за золото Олимпиады-2024 Магучих передала на благотворительность.