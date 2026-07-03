Владимир Кириченко

Звездный итальянский легкоатлет Ламонт Марсел Джейкобс показал третье время в истории на дистанции 100 метров.

Он победил на этапе Континентального тура в Австрии, пробежав дистанцию за 9,67 с. При этом ему помогал попутный ветер 4,1 м/с.

Мировой рекорд на ЧМ по легкой атлетике 2009 года в Берлине установил Усейн Болт – 9,58 с. Второй результат в истории тоже принадлежит Болту – 9,63 с. Он установил его на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

31-летний Джейкобс – двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион Европы.

Напомним, Арманд Дюплантис выиграл золото Бриллиантовой лиги в Париже, установив рекорд этапа.