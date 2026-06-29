Владимир Кириченко

Двукратный олимпийский чемпион по легкой атлетике швед Арман Дюплантис победил на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Он стал лучшим в секторе для прыжков с шестом с результатом 6,13 м, установив рекорд этапа.

После этого он попытался прыгнуть 6,32 м и обновить мировой рекорд, однако ему не удалось этого сделать.

Бриллиантовая лига. Париж, Франция. Прыжки с шестом. Мужчины

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,13 м

2. Баптист Тьерри (Франция) – 5,93

3. Эммануил Каралис (Греция) – 5,83

Напомним, на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме Дюплантис впервые с 2023 года не смог выиграть турнир, его серия насчитывала 40 побед.