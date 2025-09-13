Олег Гончар

В Токио (Япония) на чемпионате мира по легкой атлетике в мужской марафонской ходьбе на 35 км Украину представили Иван Банзерук, Игорь Главан и Егор Шелест.

Банзерук и Главан не смогли финишировать, а Шелест получил дисквалификацию.

Победу одержал олимпийский бронзовый призер Токио-2020 канадец Эван Данфи с результатом 2:28.22, завоевав свой первый глобальный титул в 34 года. Серебро взял бразилец Кайо Бонфим — 2:28.55, бронзу — японец Хаято Кацуки — 2:29.16.

У женщин в ходьбе на 35 км украинка попала в Топ-10 лучших.