Украинские легкоатлеты Главан, Шелест и Банзерук не финишировали в мужской ходьбе на 35 км на ЧМ-2025
Банзерук и Главан сошли с дистанции, а Шелест получил дисквалификацию
около 2 часов назад
В Токио (Япония) на чемпионате мира по легкой атлетике в мужской марафонской ходьбе на 35 км Украину представили Иван Банзерук, Игорь Главан и Егор Шелест.
Банзерук и Главан не смогли финишировать, а Шелест получил дисквалификацию.
Победу одержал олимпийский бронзовый призер Токио-2020 канадец Эван Данфи с результатом 2:28.22, завоевав свой первый глобальный титул в 34 года. Серебро взял бразилец Кайо Бонфим — 2:28.55, бронзу — японец Хаято Кацуки — 2:29.16.
