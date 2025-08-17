Катерина Табашник в интервью Суспільне Спорт высказалась о выступлении на этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии:

Честно говоря, я думала, что начальную высоту не возьму, потому что состояние было не очень. Но все сложилось более-менее. Не так технически, как хотелось бы, но я благодарна, что так. 1.88 м – более-менее стабильно, можно было прыгать выше. Но этот помост не давал мне покоя весь сезон. Почему? Потому что немного изменился разбег, и он не для помостов. И я понимаю, что меня так с боку на бок кидает – и я ничего не могу сделать.

Говорю тренеру: «Я как колбаса по разбегу, ничего не могу сделать». А тренер мне говорит, что у меня каждая попытка разная. Потом, когда адреналин начал подступать, я поняла, что меня просто расшатывает, и я не могу собрать его в кучу. Насколько это возможно, я довольна, да.