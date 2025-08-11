Олег Шумейко

Вице-чемпионка Украины Катерина Табашник в интервью Суспільне Спорт анонсировала выступление на этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии:

На Бриллиантовой лиге я давно не участвовала. В этом году была возможность туда поехать, но я её избегала. Меня спрашивали, поеду ли я, а я говорила – нет, не в этот раз, не могу, не хочу. Чувствовала, что не готова там соревноваться. Теперь попробую после чемпионата Украины туда поехать. Почему? Я поздно начала летний сезон, тянула с этим моментом, потому что зимой была травма, и я её лечила. Конечно, мне понадобилось время, чтобы восстановиться и прийти в соревновательную форму.

О выступлении на ЧУ:

Не могу сказать, что прям что-то понравилось. Спокойно, хорошо, всё на месте, ноги целы. Неплохие попытки, рабочие, всё что могу сказать по этому поводу. Немного недовольна, потому что есть нюансы. Я понимаю, что форма хорошая, можно прыгать, но выявились некоторые нюансы, из-за которых не получился хороший прыжок.

