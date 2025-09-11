Олег Шумейко

Известная украинская бегунья на 400 метров с барьерами Виктория Ткачук в интервью Суспільне Спорт высказалась о своей нынешней форме, почти полностью пропущенном сезоне и целях на будущее:

Я не на 100% готова соревноваться. Я бежала более трех барьеров еще в Париже. Если просто оценивать секунды, то я недовольна, но, учитывая свое состояние – очень довольна. Дальше будем разговаривать, потому что то, что я планировала отбираться на Токио – шансы почти нулевые. Это если бы я начинала 100-процентную подготовку, то у меня был бы шанс выполнить норматив.

О долгой реабилитации после травмы:

За неделю перед (чемпионатом Украины) разговаривала со своим тренером – мы не планировали начинать сезон. Моя физическая форма была более-менее, но здоровье не позволяло два дня тренироваться. Бежала через два дня на третий, это очень много восстановления каждый раз. Делала тренировку, а потом несколько дней восстанавливалась, чтобы сделать следующее.

В двух словах: если спортсмен получил травму и бежит, например, 400 метров гладких, то когда он восстанавливается от травмы, может их бежать. А когда это 400 метров с барьерами, то это три-четыре недели, чтобы бегать барьеры, а потом ещё несколько недель, чтобы начать соревноваться. Поэтому у меня выход из травмы затянулся, потому что я получила другое повреждение. Как оказалось, в Париже я бежала с поврежденной связкой, хамстрингом – это сухожилие, которое держит заднюю поверхность до бедра. Это нетипичная травма для спортсменов.

О целях на будущее:

Я ставлю глобальные цели перед собой: хочу квалифицироваться и хорошо выступить в Лос-Анджелесе. Если я не ошибаюсь, то в беговых видах (в спринтерских минимум) не было таких, кто бы принял участие в четырех Олимпийских играх – только в метаниях. Поэтому я надеюсь изменить эту историю.

В Бирмингеме в следующем году чемпионат Европы – хочу там побороться, не просто быть статистикой. У меня есть опыт, желание и понимание, как это сделать. Просто мое тело давало мне другие сигналы по поводу того, как я тренируюсь. Много на себя взяла стрессово, эмоционально, через себя это пропускала и принимала близко к сердцу. Это нормально для девушек, но, как спортсменка, скажу, что я с этими ситуациями справлюсь и однозначно выйду на тот уровень, на котором была, вернусь на Бриллиантовую лигу и финалы. Просто надо верить в процесс и работать.

