Сборная Украины по легкой атлетике объявила состав на чемпионат мира в Токио.
В заявку вошли 23 спортсмена
Тренерский штаб сборной Украины по легкой атлетике определился с составом на чемпионат мира, который пройдет 13–21 сентября в Токио.
В заявку вошли 23 спортсмена.
Состав Украины:
Прыжки в высоту: Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Екатерина Табашник, Олег Дорошчук, Дмитрий Никитин, Вадим Кравчук
Тройной прыжок: Ольга Корсун
Прыжки с шестом: Яна Гладийчук, Марина Килипко, Александр Онуфриев
Метание молота: Ирина Климец, Михаил Кохан
Бег на 400 м: Александр Погорилко
Толкание ядра: Артем Левченко
Метание копья: Артур Фельфнер
Спортивная ходьба, 20 км: Мария Сахарук, Людмила Оляновская, Анна Шевчук, Сергей Светличный, Николай Рущак, Игорь Главан
Спортивная ходьба, 35 км: Анна Шевчук, Игорь Главан, Иван Банзерук, Егор Шелест
Левченко впервые за последние 5 лет преодолела высоту в 2 метра.
