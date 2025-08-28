«Трохи не пощастило». Дорощук про виступ у фіналі Бриллиантовой лиги
Украинец завершил соревнования с результатом 2.30 м
31 минуту назад
Украинский прыгун в высоту Олег Дорощук высказался после завоевания второго места в финале Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Спортсмен показал результат 2.30 м. Слова приводит Суспільне Спорт.
Победителем соревнований стал новозеландец Хэмиш Керр – 2.32 м.
В прошлом году я был вторым, но повторил личный рекорд — это хорошо. Здесь мне понравилось прыгать, я почувствовал прыжок. Все прекрасно, немного не повезло с третьей попыткой на 2.34 м. Я прямо все сделал. Потому что первые попытки 2.32 м и 2.34 м не удавались мне, слишком быстро бежал, не мог себя сдержать, желание было взять высоту, а оно не помогает. А [на последней попытке] 2.34 м немного себя сдержал и нормальный прыжок, потенциально можно было прыгать.
Напомним, что ранее второй в финале Бриллиантовой лиги стала Ярослава Магучих.