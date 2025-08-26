Защитник Металлиста 1925 Артем Шабанов оценил свою международную карьеру и заявил, что сожалеет о переходе из Динамо в венгерский Фехервар.

Да, жалею, что Легия не выкупила контракт у Динамо, и да, жалею, что перешел в Фехервар. Как тебе сказать... Меня привезли, бросили в отель, сказали: «Тренировка там-то в 9 – как хочешь добирайся, чтобы ты был в 9». Хорошо, что был Бодя Леднёв. Я его набрал – он меня забрал и отвез на тренировку.

Это было первое такое. Потом через день или два подошел ко мне врач, говорит: «Тебе надо УЗИ сердца сделать и еще что-то, какую-то кардиограмму должны сделать». Я говорю: «Хорошо». Думал, что в этом городе, он маленький.

Он говорит: «В Будапешт, на 7 утра». – «Хорошо, как ехать?» – «Не знаю, вот тебе адрес – езжай». Хорошо, что был парень из команды, который услышал, он говорит: «Мне тоже надо ехать – давай я тебя заберу, в 6:15 встретимся там-то».

В начале все было хорошо, приняли хорошо, все было нормально. Потом немножко так пошло что-то не очень. И с тренерами, и с игроками, и со всеми.

Меня перевели даже не в дубль, а в третью лигу. Сначала я пришел – там был один тренер. Я сыграл одну игру, потом заболел на Ковид сразу. Когда выздоровел, тренера уволили. И когда пришел другой тренерский штаб, то начались уже какие-то непонятные действия со стороны тренерского штаба. Мы, во-первых, перестали играть все вчетвером. Из-за того, что мы – украинцы? Не знаю.

Мы сразу все вчетвером перестали играть. Туров 5-6 мы вообще не играли, потом потихоньку снова начали играть. А потом еще раз поменяли – там как-то так было, что каждые 3 месяца меняли тренерский штаб. Снова пришел какой-то тренер, венгр.

Был один такой разговор – и меня уже перевели во вторую команду в третью лигу. Перевели и ничего не сказали. 31 декабря на e-mail прислали, что мне 4 января нужно явиться в этой команде на тренировку.

Я был в Венгрии. И Макаренко немного отстранили – я так понимаю, у него, наверное, какое-то было в контракте условие, что он не может идти в эту команду – и он бегал по кругу.

Петряк был продан, Леднёв то играл, то не играл – только он один остался. Как-то нас всех дружно... А потом вообще всем сказали: «До свидания». И тренер этот, когда он разговаривал с Макаренко, сказал: «Это не мое решение, это решение высших».

Когда началась полномасштабная война, у нас была выездная игра. Тренер нас четверых набрал, спросил: «Вы будете ехать или нет?» Мы сказали, что не поедем – как можно играть и все такое, все волнуемся за свои семьи, за все остальное. Они сказали: «Хорошо» – и это все. Игроки подходили, говорили: «Жаль, что у вас началась война. Держитесь».

Подходили спросить один раз, как дела, все ли хорошо с семьей. Говоришь: «Да» – ну, и все. Такого, чтобы какая-то такая поддержка была – такого не было. Никто не помогал. Вообще ничего не было. Я ж говорю, пару раз, возможно, раз подошел тренер, спросил, как дела, как семья, как все – и все, на этом закончилось.