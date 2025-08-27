Олег Гончар

46-летний кубинский боксер супертяжёлого веса Луис Ортис (34-3, 29 КО) в интервью Студия бокса Виктора Ялимова поделился мыслями о абсолютном чемпионе мира Александре Усике (24-0, 15 КО).

Ортис признал мастерство Усика, назвав его техническим боксером, который заслужил свои титулы.

«Усик заслуживает уважения. Он знаток бокса, очень техничный. Но лучшим я его не считаю, пока я в боксе. Он знает, кто такой Кинг-Конг и какой у меня бокс». Луис Ортис

На вопрос, как победить Усика, Ортис ответил, что у такого боксера можно выиграть только благодаря высокому уровню техники.

Последний бой Ортис провел в августе 2025 года, выиграв у Франсиско Кордеро.

