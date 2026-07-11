Чемпионка Украины-2026 по прыжкам в высоту Ярослава Магучих прокомментировала свое выступление на национальном первенстве во Львове и рассказала об эмоциях от возвращения к стартам в Украине. Её слова передает «Суспільне Спорт».

Очень скучаю по дому. Причина очень проста: очень хочется развивать здесь спорт. Очень много людей пришло поддержать прыжки в высоту, спортсменов. Это очень круто, что, несмотря на войну, легкая атлетика развивается, а мы, спортсмены, делаем все, чтобы ее развивать дальше.

Было все [и солнце, и дождь, и ветер]. Но я очень благодарна организаторам. Когда мы пришли делать разминку, яма была сухая, потому что ее накрыли. В Цюрихе и Лондоне [на этапах Бриллиантовой лиги], когда дождь, яма постоянно мокрая, и когда делаешь пробные попытки, то вся мокрая. Здесь все было сухо и это очень круто, поэтому прыгалось очень классно.

2,04 м? Очень по-разному [выполняла их]. Первая попытка была вообще не очень, а вторая — еще над планкой нужно было бы доработать. А третья была самая активная, лучшая по разбегу, нужно только над отталкиванием поработать. Но 2,00 м с третьей попытки для Львова сделала.

Мне кажется, что мы сейчас подходим к пику, к чемпионату Европы. Здесь были хорошие попытки по разбегу — на 1,87 м, 1,93 м, 1,96 м. Я чувствовала свой разбег на полные 100%. Сейчас происходит вхождение в лучшую форму.

У меня был мини-сбор в Луцке до чемпионата Украины, во Львове я до 15 июля, а следующий старт — этап Бриллиантовой лиги в Лондоне. Там уже и Олислагерс будет — будет интереснее. Чемпионат Европы в августе — один из самых главных стартов сезона, а потом будет еще новый чемпионат мира — абсолютный. Все делаем для развития легкой атлетики.