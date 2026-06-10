Сергей Разумовский

Украинский легкоатлет Артур Фельфнер одержал победу на этапе Континентального тура по легкой атлетике в финском Лахти.

В соревнованиях по метанию копья Фельфнер показал результат 83.11 м, который стал для него лучшим за последние два сезона. Именно эта попытка принесла украинцу первое место.

В борьбе за победу Артур обогнал действующего чемпиона мира Кешорна Волкотта. Представитель Тринидада и Тобаго завершил выступление с результатом 81.41 м и занял второе место.

В последний раз за отметку 83 метра Фельфнер метнул еще в августе 2024 года. Тогда на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне украинец показал 83.38 м и финишировал четвертым. Тот результат остается третьим лучшим в карьере лидера сборной Украины.

Ранее Фельфнер выиграл Кубок Украины в метании копья.