Денис Седашов

Чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик вошел в список «100 самых влиятельных людей в спорте в 2026 году» по версии журнала Time. Украинский боксер представлен в категории «Лидеры».

Вместе с Усиком в этой номинации отмечены звезда НБА Стивен Карри, президент ФИФА Джанни Инфантино и руководитель UFC Дэйна Уайт.

В целом рейтинг традиционно разделен на несколько категорий, где отметили главных звёзд современности. В частности, в список «Икон» попали Лионель Месси, Леброн Джеймс, Янник Синнер, Карлос Алькарас и Арман Дюплантис. В категории «Титаны» авторы отметили Криштиану Роналду, Эрлинга Холанда и Виктора Вембаньяму, а среди «Новаторов» упомянули Майкла Джордана и звезду НБА Джейлена Брансона.

Кабайел поставил Усику ультиматум насчет очного поединка.