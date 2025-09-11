Владимир Кириченко

Ямайская спортсменка Рашелл Клейтон не выступит на чемпионате мира-2025 по легкой атлетике (бег на 400 м с барьерами), который пройдет в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Административной ассоциации легкой атлетики Ямайки.

32-летняя спортсменка пропустит турнир из-за травмы ноги. Ожидалось, что ее сможет заменить Саник Уокер, однако это стало невозможным из-за логистических проблем.

Клейтон выиграла бронзовые медали в беге на 400 м с барьерами на чемпионатах мира 2019 и 2023 годов.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка из Австралии из-за травмы пропустит ЧМ-2025.