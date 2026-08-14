Сергей Разумовский

Украинский прыгун в высоту Олег Дорошук завоевал серебряную медаль чемпионата Европы-2026 по легкой атлетике. Спортсмен провел стабильный финал, преодолев несколько высот с первой попытки, и до последнего претендовал на победу.

Дорошук начал выступление с высоты 2,18 метра. Украинец сразу уверенно преодолел планку с первой попытки. Следующая высота – 2,23 метра – также покорилась ему с первого прыжка.

На отметке 2,27 метра Олег снова не допустил ошибки и с первой попытки взял высоту. После этого стало понятно, что украинец гарантированно завоюет медаль чемпионата Европы, поскольку часть соперников уже завершила борьбу.

В определенный момент главными претендентами на победу остались трое спортсменов: Олег Дорошук, итальянец Маттео Сиоли и представитель Италии Джанмарко Тамбери. Украинский легкоатлет продолжал выступать без ошибок и с первой попытки преодолел высоту 2,30 метра.

Сиоли не смог взять 2,30 метра с первой попытки. После неудачного прыжка итальянец снялся с соревнований из-за повреждения задней поверхности бедра. Таким образом, борьба за высшие места свелась к противостоянию Дорошука и Тамбери.

После отказа Сиоли украинец гарантировал себе как минимум серебряную медаль. В то же время, Дорошук имел преимущество над Тамбери по количеству использованных попыток. Оба спортсмена преодолели высоту 2,30 метра.

Решительная борьба за золотую медаль продолжилась на высоте 2,32 метра. В первой попытке ни Дорошук, ни Тамбери не смогли преодолеть планку. Во время второй попытки итальянец воспользовался своей возможностью и взял высоту, тогда как украинский спортсмен снова потерпел неудачу.

Олег Дорошук имел еще одну попытку, которая могла вернуть его в борьбу за золото. Однако украинцу не удалось покорить 2,32 метра и с третьего прыжка. В итоге он завершил финал с результатом 2,30 метра и завоевал серебряную награду чемпионата Европы.

Напомним, впервые за 14 лет в мужском финале ЧЕ в прыжках с шестом будет украинец.