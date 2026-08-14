Сергей Разумовский

В киевском Динамо в ближайшее время могут сменить главного тренера. Нынешний наставник Игорь Костюк, по информации «ТаТоТаке», уже не имеет полного доверия руководства клуба. После поражения от Карабаха в третьем раунде квалификации Лиги конференций – 1:2 по сумме двух матчей – команда завершила еврокубковую кампанию. Выход в еврокубки, по предварительным данным, был одним из условий продолжения работы Костюка. После невыполнения задачи его позиции ослабли, хотя официальных заявлений клуб пока не делал.

Сразу после вылета Костюка не уволили. Среди причин называют сложность поиска нового специалиста на старте сезона: ему придется быстро оценить команду и работать в условиях плотного календаря. Динамо рассматривает украинских и иностранных кандидатов.

По данным источника, клуб пытался договориться с Сергеем Ребровым. Переговоры с бывшим тренером бело-синих завершились безрезультатно, поэтому его возвращение в Киев не состоится.

Одним из главных претендентов называют Игора Йовичевича. Хорват хорошо знает украинский футбол, имеет опыт работы в УПЛ и знаком с местными игроками, что могло бы упростить адаптацию. Журналист Михаил Спиваковский считает его оптимальным вариантом для Динамо, в частности из-за дополнительной мотивации в противостоянии с бывшим клубом – донецким Шахтером, который Йовичевич в свое время возглавлял.

В списке кандидатов также Сергей Кравченко – ассистент Руслана Ротаня в Полесье. Он работал с тренером в Александрии, олимпийской и молодежной сборных Украины, а сейчас входит в штаб житомирян. По мнению Спиваковского, переход Кравченко к самостоятельной работе является вопросом времени.