Сергей Разумовский

Александр Онуфриев пробился в финал соревнований по прыжкам с шестом на чемпионате Европы-2026 по легкой атлетике. Украинский спортсмен успешно преодолел квалификационный барьер и поборется за медали континентального первенства.

Онуфриев начал выступление с высоты 5,25 метра, которую взял с первой попытки. Также уверенно украинец преодолел и следующую планку, расположенную на высоте 5,45 метра. После этого спортсмен пытался покорить высоту 5,60 метра, однако ни одна из его попыток не оказалась результативной.

Несмотря на неудачную попытку на следующей высоте, показанного результата Онуфриеву хватило для выхода в финал. Таким образом, он стал первым украинским спортсменом за последние 14 лет, который пробился в мужской финал чемпионата Европы по прыжкам с шестом. В последний раз представитель Украины выступал в решающем раунде этой дисциплины еще в 2012 году.

Другой украинец Владислав Малыхин завершил борьбу на квалификационном этапе. Он преодолел высоту 5,25 метра лишь со второй попытки, но не смог взять планку на отметке 5,45 метра. Из-за этого Малыхин не попал в число финалистов.

Финальные соревнования по прыжкам с шестом состоятся в воскресенье, 16 августа. Начало решающего этапа запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Расписание выступлений украинцев на чемпионате Европы по легкой атлетике 14 августа: финал Дорощука.