Сергей Разумовский

Стало известно о состоянии Томаша Кендзьоры после инцидента на тренировке киевского Динамо. Подробности сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Польский защитник получил сотрясение мозга во время последнего занятия команды перед вылетом в Баку. По информации журналиста, эпизод произошел после подачи Богдана Редушка. Кендзьора сыграл головой, после чего продолжил тренировку и без видимых проблем завершил работу вместе с партнерами.

Тем не менее, уже после занятия футболист начал чувствовать себя плохо. Именно тогда медицинский штаб команды обратил особое внимание на его состояние и провел необходимые обследования. К счастью, результаты МРТ и КТ не выявили гематомы, поэтому ситуация не требует серьезного медицинского вмешательства.

В настоящий момент Кендзьоре рекомендовали соблюдать покой и отдохнуть еще четыре-пять дней. Если восстановление будет происходить по плану, польский защитник сможет вернуться к тренировкам в общей группе после завершения этого периода.

Отдельно Спиваковский рассказал о необычном эпизоде, который произошел с Кендзьорой в Люблине. По словам очевидцев, после сотрясения мозга защитник начал общаться со своими соотечественниками на украинском языке. Когда его спросили, является ли он украинцем, футболист объяснил, что он поляк, как и люди, с которыми разговаривал.

Таким образом, Кендзьора, скорее всего, пропустит матч третьего тура УПЛ против Колоса, который состоится в воскресенье, 16 августа. Без поляка команда уже вылетела из еврокубков от Карабаха.