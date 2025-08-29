Олег Шумейко

Чемпион Европы Олег Дорощук высказался в интервью Суспільне Спорт о результате в финале Бриллиантовой лиги и поделился ожиданиями от чемпионата мира:

Всему нужно время. Не надо спешить, все идет так, как и должно идти. Где-то расстраивался, где-то что-то не получалось, где-то – получалось. Дальше снова что-то не будет получаться.

В следующем году, наверное, выиграю. Пора. Если все будет хорошо, то заберем бриллиант.

О подготовке к чемпионату мира в Токио:

Я был один раз (в Азии) – в Китае. Под акклиматизацию попал – было не очень. Сейчас хорошо, что федерация везет нас раньше, чтобы мы акклиматизировались там. Не могу загадывать. Мне кажется, что нормально, все будет четко. Буду тренироваться (эти две недели), что мне еще там делать.

Напомним, что в финале БЛ Дорощук стал вторым.