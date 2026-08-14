Павел Василенко

Вчера киевское Динамо проиграло азербайджанскому Карабаху (0:2) в ответном матче третьего раунда Лиги конференций и по итогам двух поединков выбыло из еврокубков.

По информации ТаТоТаке, наставник бело-синих Игорь Костюк и его тренерский штаб выведут команду на поле в воскресенье, 16 августа, против ковалевского Колоса.

Однако это еще не означает окончательного решения относительно будущего специалиста на посту главного тренера киевлян. Как отмечает источник, дальнейшая судьба Костюка должна определиться уже на следующей неделе.

Ожидается, что руководство Динамо во главе с президентом клуба Игорем Суркисом проведет консультации как с самим наставником, так и, вероятно, с потенциальными кандидатами на тренерское кресло.

На данный момент Динамо занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе три очка.