Расписание выступлений украинцев на чемпионате Европы по легкой атлетике 14 августа: финал Дорощука
Онуфриев и Малыхин выступят в квалификации прыжков с шестом
Олег Дорошчук / Фото - Суспільне Спорт
Представляем расписание соревнований с участием украинцев на чемпионате Европы-2026 по лёгкой атлетике в Бирмингеме.
В пятницу, 14 августа, украинские спортсмены будут выступать в двух дисциплинах – в прыжках с шестом и прыжках в высоту.
Трансляция турнира будет доступна на «Суспільне спорт».
Расписание выступлений украинцев 14 августа:
12:50. Прыжки с шестом, мужчины, квалификация (Александр Онoфриєв, Владислав Малыхин)
22:00. Прыжки в высоту, мужчины, финал (Олег Дорощук)
Напоминаем, Магучих и Геращенко вышли – в финале чемпионата-2026 Европы по лёгкой атлетике.