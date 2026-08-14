Всем привет! Перед недельной паузой на матчи 1/32 Кубка Украины нас ожидает третий тур Украинской Премьер-Лиги и наше традиционное превью к игровому уикенду, и вот что он нам подготовил: западноукраинское дерби между Карпатами и Буковиной, противостояние Полесья и Зари, дуэль между Динамо и Колосом, а также центральный матч тура между Шахтером и Харьковом, трансляцию которого можно будет слушать на волнах, сайтах, приложениях «Авторадио» и «Радио Пятница». Ну а все поединки уикенда можно традиционно смотреть на UPL TV. Но перед тем как перейти непосредственно к превью тура быстренько пробежимся по турнирному положению клубов после двух стартовых туров. Карпаты и Шахтер делят лидерство с шестью очками (и разницей +6) компанию из тех у кого шесть очков составляет им Полесье (+3). Далее идут команды с тремя пунктами: Эпицентр (+1), Динамо (+1 и матч в запасе), Заря (0), Харьков и Кривбасс (-1). Буковина занимает девятую позицию с двумя очками. Далее с одним пунктом в своем активе идут Левый Берег (0 и игра в запасе), Оболонь и ЛНЗ (-3), Кудривка (-4). Черноморец (-1 и матч в запасе), Верес (-2) и Колос (-2 и игра в запасе) – пока не набирали очков в текущем сезоне.

Пятница – 14 августа

Эпицентр – Верес – 18:00.

Откроет третий тур поединок между Эпицентром и Вересом.

Предыдущий тур: Эпицентр дома принимал донецкий Шахтер. Поединок прежде всего запомнился атмосферой, которая царила на местном стадионе. Матч проходил под аккомпанемент оркестра, занявшего свои места на трибунах. Звучали разные композиции, и это действительно звучало очень круто. Команда из Каменца-Подольского хоть и уступила 0:2, но праздник футбола своему городу точно подарила.

Верес также принимал именитого соперника – на «Авангард» приехало столичное Динамо. По итогам матча вообще не скажешь, что подопечные Олега Шандрука выглядели «мальчиками для битья». В середине первой половины встречи ровенчане даже претендовали на то, чтобы остаться в численном большинстве, однако арбитр Деревинский ограничился только желтой карточкой для Биловара, в эпизоде, который можно было рассматривать как фол последней надежды. В конце первого тайма «динамовцы» все же повели в счете, но ровенские «волки» после перерыва очень быстро отыгрались. После стандарта с угла поля на 53-й минуте равновесие на табло вернул Игорь Харатин. Остаток матча Верес надежно оборонялся и даже периодически огрызался своими выходами в атаку. Однако удержать ничью хозяевам не удалось, на последних секундах рефери назначил в их ворота пенальти,который соперник реализовал. Поражение 1:2, за которое точно не стыдно.

История личных встреч: В УПЛ между собой провели два матча, которые оказались чрезвычайно результативными. В предыдущем сезоне номинально домашний матч Эпицентра завершился их поражением 2:3, а в матче второго круга команды, забив море голов, разошлись «миром» – 3:3.

Суббота – 15 августа

Кривбасс – Левый Берег – 13:00.

Противостояние между Кривбассом и Левым Берегом откроет соревновательный день субботы.

Предыдущий тур: Кривбасс в выездном матче оформил яркий камбэк против Зари – 3:1. Начало встречи выдалось нервным, на 30-й минуте защитник Джимми Мпанзу очень курьезно срезал мяч в собственные ворота. Однако после отдыха криворожцы вышли максимально заряженными и вскоре просто уничтожили соперника своими дальними ударами. На 56-й минуте Ассан Сек сравнял счет. Уже через пять минут, на 61-й Джовани Герберт вывел команду вперед, а на 65-й минуте Рой Нави окончательно добил соперника третьим ударом из-за пределов штрафной. Получив комфортное преимущество, команда спокойно довела дело до победного конца.

Левый Берег в первом для себя матче после возвращения в УПЛ получил одно очко в домашнем матче против Кудривки – 0:0. Стоит отметить, что хозяева были ближе к победе и даже забили гол, который главный арбитр матча отменил.

История личных встреч: В чемпионате встречались всего дважды, и эти матчи пришлись на позапрошлый сезон. Тогда в первом круге криворожцы одержали гостевую победу 1:0, а вот матч второго круга в Кривом Роге затянулся на более полутора месяцев. Проведя на поле полторы минуты 14 марта, коллективы продолжили матч 7 мая. Поединок завершился разгромной победой Кривбасса – 4:0.

Кудривка – Оболонь – 15:30.

Продолжит игровой день субботы матч между Кудривкой и Оболонью.

Предыдущий тур: Кудривка наведывалась в гости к Левому Берегу. Из-за воздушных тревог поединок длился более пяти часов, а вот за 90 минут игрового времени команды не смогли легитимно забить хотя бы один мяч, в результате безголевой ничьи – 0:0.

Оболонь в гостях разделила очки с Буковиной – 0:0. Главным героем в получении этого одного очка для киевлян стал голкипер Кирилл Баранцов. В своем дебютном матче за «пивоваров» и в целом в УПЛ вратарь совершил восемь сейвов. В атаке представители столицы ничего не смогли предложить своему оппоненту, не нанеся ни одного удара в створ ворот.

История личных встреч: В УПЛ между собой провели два матча. В прошлом сезоне в первом круге победу 1:0 одержала Кудривка, а вот во втором коллективы сильнейшего не выявили – 1:1.

Карпаты – Буковина –18:00.

Западноукраинское дерби между Карпатами и Буковиной завершит игровую программу субботы.

Предыдущий тур: Карпаты дома уверенно разгромили ЛНЗ – 3:0. В первом тайме команды не порадовали голами, однако после перерыва львовяне второй тур подряд уничтожают соперника. На экваторе второго тайма после углового счет открыл Владислав Бабогло, десять минут спустя Иван Калеро удвоил преимущество, а Фелиппе Кардозу поставил точку в матче. Хотя нет, точку на предпоследней минуте встречи поставил вратарь львовян Денис Марченко, отразив пенальти от Теди Цари.

Буковина дома не выявила сильнейшего со столичной Оболонью – 0:0. Второй матч подряд для подопечных Сергея Шищенко завершается «нулями» на табло. Только вот если после первого тура мы говорили о полном доминировании соперника, то по итогам второго констатируем преимущество в матче именно черновчан. В течение матча они нанесли 28 ударов, из которых 8 в створ ворот, и в общем по показателю ожидаемых голов наиграли на более трех забитых мячей.

История очных встреч: В УПЛ после возрождения Карпат в 2021 году между собой не пересекались. Однако до этого на элитном уровне провели четыре матча. Чтобы найти эти противостояния, нужно заглянуть в сезоны 1992/93 и 1993/94. «Белозеленые» в двух матчах на своем поле дважды победили 3:1 и 1:0, такая же стопроцентная домашняя статистика и у черновчан 4:2 и 3:2.

Воскресенье – 16 августа

ЛНЗ – Черноморец – 13:00.

Матч между ЛНЗ и Черноморцем начнет воскресный соревновательный день.

Предыдущий тур: ЛНЗ в гостевой встрече уступил львовским Карпатам – 0:3. В первом тайме команды не забивали голов, но после перерыва сопернику наконец удалось найти ключ к воротам черкасцев и даже не один. Хотя бы на гол престижа гости не смогли, в конце матча арбитр назначил пенальти в ворота львовян, однако Теди Цара его не реализовал. В целом моментов у подопечных Виталия Пономарева было немного, а где были, там надежно играл вратарь соперника, в частности и на ударе с одиннадцати метров.

Черноморец во втором туре должен был встречаться дома с ковальским Колосом, однако днём седьмого августа домашний стадион одесситов был атакован врагом, в результате чего арена получила серьёзные повреждения. Поединок был перенесён, дату проведения и время начала матча дополнительно будут определены дирекцией УПЛ.

История очных встреч: В элитном дивизионе команды провели между собой четыре матча. Дважды сильнее были «моряки», еще по одному разу была зафиксирована ничья и победа черкасцев. На официальном уровне соперники в последний раз встречались позапрошлого сезона, тогда ЛНЗ дома разделили очки с одесситами, а в матче второго круга в Одессе Черноморец одолел оппонента. Что интересно, в том поединкетренером коллектива из Черкасс был нынешний наставник команды из Южной Пальмиры – Роман Григорчук.

Харьков – Шахтер – 15:30.

Центральный матч тура между Харьковом и Шахтером продолжит игровую программу воскресенья.

Предыдущий тур: Харьков потерпел выездное поражение от житомирского Полесья – 1:3. Первый сбой в обороне произошел на 28-й минуте, в результате чего соперник открыл счет в матче. «Багряно-золотые» пытались переломить ход встречи, однако вместо камбэка команда провалила отрезок с 61-й по 65-ю минуту, пропустив еще дважды. Харьковчане смогли лишь на гол престижа, автором которого стал Петер Итодо.

Шахтер в гостях достаточно уверенно обыграл Эпицентр из Каменца-Подольского. За первые 45 минут команды не сумели поразить ворота друг друга. Однако довольно быстро во втором тайме это сделал Олег Очеретько. Соперник пытался отыграться и оказывал давление на ворота «горняков», они с этим справились, а также забили во второй раз. Дальним ударом отличился Егор Назарина. Фиксируем победу донецкой команды с счетом 2:0.

История личных встреч: Харьков еще ни разу не побеждал «горняков». В чемпионате встречались семь раз, в которых пять побед на счету Шахтера, еще дважды команды расходились «миром». В прошлом сезоне в первом круге команды поделили очки – 1:1, а во втором донеччане во Львове одолели соперника – 1:0.

Радиотрансляцию матча между Харьковом и Шахтером можно будет услышать на волнах «Авторадио» и «Радио Пятница», так что настройте свои приемники правильно в воскресенье в 15:30.

Динамо – Колос – 18:00.

Завершит воскресный матч дей дуэль между Динамо и Колосом.

Предыдущий тур: Динамо посетило в гостях ровненский Верес. Под занавес первого тайма после подачи с углового усилиями Александра Тимчика киевляне открыли счет. А вот на старте второй половины матча свой стандарт из углового в гол воплотили ровенцы и вернули паритет. Все шло к ничьей, но на последних секундах матча Навин Малиш заработал пенальти, а Матвей Пономаренко его уверенно реализовал. Таким образом форвард «бело-синих» продолжает свою забивную серию, которая насчитывает пять матчей, а Динамо добывает очень сложную гостевую победу 2:1.

Колос свой матч второго тура против Черноморца не провел. Причиной этого стала атака врага, в результате которой был поврежден стадион одесситов. Вместо этого подопечные Руслана Костышина на своей базе провели двусторонку, в которой футболисты были поделены на «синих» и «зеленых». Победу 3:1 одержали «синие», за них отличились Юрий Климчук, Андрей Понедельник и Аринальдо Ррапай. Единственный гол за «зеленых» на счету Дмитрия Сухоноса.

Еврокубковое турне Динамо: «Бело-синие» завершили еврокубковую кампанию этого сезона уже послетретьего квалификационного раунда. После победы 1:0 в первом матче над азербайджанским Карабахом, киевляне отправились в Баку на ответный матч. Уже на старте матча соперник забил, чем сравнял положение по итогам двух матчей. «Динамовцы» имели убийственные моменты для того, чтобы забивать, но упускали их, а когда все же забили, сделали это из очевидного офсайда. За расточительность «жеребцы» киевлян наказали, и сделал это воспитанник донецкого Шахтера Алексей Кащук. Поражение 0:2 и завершение еврокубковых соревнований. В последний раз такое раннее выбывание Динамо фиксировалось в сезоне 2005/06, а мы тем временем остаемся с одним представителем нашей страны в Европе – Шахтером. Что же касается столичного клуба, то теперь посмотрим, как отразится на них так называемое «еврокубковое похмелье».

История очных встреч: В элитном дивизионе между собой провели 15 поединков. Восемь раз победителями выходили представители столицы, в пяти матчах коллективы сильнейшего не выявили, дважды сильнее были ковальцы. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами 2:1.

Понедельник – 17 августа

Полесье – Заря – 18:00.

Закрывать третий тур будет поединок между Полесьем и Зарей.

Предыдущий тур: Полесье дома уверенно обыграло Харьков – 3:1. Житомиряне сделали ставку на активные фланговые атаки, что быстро принесло свои плоды. На 28-й минуте после прострела Владислава Велетня с левого фланга Игорь Краснопир выиграл борьбу на ближней штанге и отправил мяч в сетку ворот. Во втором тайме хозяева продолжили давить и уже на 61-й минуте Сергей Чоботенко удвоил преимущество команды после розыгрыша углового. А уже на 65-й минуте Максим Брагару довел счет до разгромного. В конце встречи житомиряне позволили сопернику отыграть один мяч, но не более.

Заря в Киеве уступила криворожскому Кривбассу – 1:3. В первом тайме инициативой владели луганчане, что позволило им выйти вперед. Однако гол забили не они – за них это сделал соперник. Во втором тайме команда как будто бы была заменена. Соперник забил почти три идентичных мяча из-за пределов штрафной в сетку ворот Владислава Рыбака, в оставшееся игровое время представители Луганщины не смогли хотя бы приблизиться в счете к гостям.

История очных встреч: В УПЛ встречались шесть раз. Трижды побеждали житомиряне, столько же матчей завершались «миром». В прошлом сезоне «волки» одержали домашнюю победу 2:0, а в матче второго круга команды разделили очки, при этом и голов не забивали.

На следующем уикенде УПЛ идет на отдых и нас ожидают поединки 1/32 финала национального Кубка. Старт четвертого тура отечественного чемпионата запланирован на 28 августа, тогда и встретимся в нашем превью!

Фото: Пресс-службы ФК Эпицентр, ФК Заря, ФК Карпаты, ФК ЛНЗ, ФК Харьков, ФК Динамо.