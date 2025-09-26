Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук в Instagram сообщила о завершении отношений с боксером супертяжелого веса Владиславом Сиренко (22-1, 19 КО).

Жизнь — интересная штука. Есть кое-что, чем хочу поделиться. Мы с Владом больше не вместе.

Три с половиной года сложных и одновременно классных отношений. Эти отношения были публичными, поэтому, из уважения к прошлому, не хочу просто тихо всё удалить, как будто ничего и не произошло.

Так случилось по многим разным причинам, и я закрываю эту страницу своей жизни навсегда — с благодарностью и уважением. Спасибо за опыт. Мы движемся дальше, но уже отдельно.