«Закрываю эту страницу жизни». Ткачук и Сиренко больше не пара
Легкоатлетка подчеркнула, что расставание произошло по многим причинам
около 15 часов назад
Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук в Instagram сообщила о завершении отношений с боксером супертяжелого веса Владиславом Сиренко (22-1, 19 КО).
Жизнь — интересная штука. Есть кое-что, чем хочу поделиться. Мы с Владом больше не вместе.
Три с половиной года сложных и одновременно классных отношений. Эти отношения были публичными, поэтому, из уважения к прошлому, не хочу просто тихо всё удалить, как будто ничего и не произошло.
Так случилось по многим разным причинам, и я закрываю эту страницу своей жизни навсегда — с благодарностью и уважением. Спасибо за опыт. Мы движемся дальше, но уже отдельно.
