Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен рассказал, с кем бы хотел бороться за титул в сезоне-2026. Пилота Red Bull цитирует f1analytic.com:

Я бы очень хотел. Это было бы фантастично. Я очень уважаю Фернандо. Это великий чемпион. Было бы здорово, но сейчас очень сложно сказать, какой будет Формула-1 в 2026 году.

Думаю, Фернандо мог бы выиграть гораздо больше, чем он выиграл. Это точно. Он мог бы достичь большего, если бы оказался в правильной команде в нужное время.