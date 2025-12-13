Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо подвел итоги сезона-2025 для Aston Martin. Испанца цитирует f1analytic.com:

В этом году мы не можем быть особенно довольны. У нас был очень сложный в управлении автомобиль, мы завершили сезон на седьмом месте в Кубке конструкторов, поэтому гордиться особо нечем. Да, мои личные выступления были хорошими, мы закончили чемпионат рядом с пилотами и машинами, с которыми, по идее, не должны были бороться – это приятно, но большого смысла в этом нет. В Формуле-1 или выигрываешь, или нет, а в этом году мы не выиграли ни разу и даже были далеки от побед.

Остин, Мехико, Бразилия, Лас-Вегас, Катар и Абу-Даби – много смен часовых поясов, много поездок, много самолетов. Хочется уже закончить, чтобы отдохнуть и хорошо подготовиться к следующему году. Я доволен: седьмое место в Катаре и шестое в Абу-Даби – это больше очков, чем я ожидал.

Что я делал бы на быстром болиде? Боролся бы за первое место. Мы этого и стремимся.