Денис Седашов

Пилот Aston Martin Фернандо Алонсо поделился размышлениями о том, как его запомнят в Формуле-1 и за пределами автоспорта. Слова приводит ESPN.

Я не знаю, какое у меня будет наследие. Думаю, в паддоке меня вспомнят как универсального гонщика, который мог управлять машинами разного уровня и всегда выкладывался на максимум. Я выступал в различных сериях автоспорта и старался быть конкурентным в каждой. Это уже можно считать большим комплиментом. Фернандо Алонсо

В то же время Алонсо считает, что вне Формулы-1 его быстро забудут.

Даже Льюис Хэмилтон с семью титулами через несколько лет исчезнет из поля зрения, ведь болельщики всегда переключаются на новое поколение. Так происходит постоянно. Фернандо Алонсо

