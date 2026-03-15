Этапы Гран-при Формулы-1 в Бахрейне и Саудовской Аравии, которые должны были состояться в апреле, официально отменены из-за военных действий на Ближнем Востоке. Сообщает пресс-служба.

В FIA сообщили, что рассматривались различные альтернативные варианты проведения соревнований, однако в итоге было принято решение не организовывать никаких замен в апрельском календаре чемпионата.

Вместе с этим отменены и соревнования младших серий, которые традиционно проходят в рамках гоночного уикенда — Формулы-2, Формулы-3 и F1 Academy.

Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April.#FIA #F1 pic.twitter.com/gwHHDHkOdy — FIA (@fia) March 14, 2026

Таким образом, в сезоне 2026 года состоится 22 этапа вместо запланированных 24.

Ближайшей гонкой станет Гран-при Японии, который пройдет с 27 по 29 марта, а следующий этап после апрельской паузы пройдет уже 3 мая в Майами.

