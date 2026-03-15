Два этапа Формулы-1 отменены из-за военных действий на Ближнем Востоке
около 1 часа назад
Этапы Гран-при Формулы-1 в Бахрейне и Саудовской Аравии, которые должны были состояться в апреле, официально отменены из-за военных действий на Ближнем Востоке. Сообщает пресс-служба.
В FIA сообщили, что рассматривались различные альтернативные варианты проведения соревнований, однако в итоге было принято решение не организовывать никаких замен в апрельском календаре чемпионата.
Вместе с этим отменены и соревнования младших серий, которые традиционно проходят в рамках гоночного уикенда — Формулы-2, Формулы-3 и F1 Academy.
Таким образом, в сезоне 2026 года состоится 22 этапа вместо запланированных 24.
Ближайшей гонкой станет Гран-при Японии, который пройдет с 27 по 29 марта, а следующий этап после апрельской паузы пройдет уже 3 мая в Майами.
Антонелли выиграл квалификацию Гран-при Китая и стал самым молодым обладателем поул-позиции в истории.