Антонелли одержал победу на Гран-при Италии
Mercedes занял два первых места в Монце
Пилот Mercedes Кими Антонелли одержал победу на домашнем Гран-при Италии в Монце.
Итальянец стартовал с 7-го места, однако сумел пробиться в лидеры и выиграть гонку, которую неоднократно останавливали из-за аварий.
Второе место занял его партнер по команде Джордж Рассел, обеспечив Mercedes победный дубль. Третьим финишировал пилот Red Bull Макс Ферстаппен.
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