Свичкарь завоевал золотую медаль на турнире FIE Satellite в Дублине
В финале украинец победил француза Тийрама Траоре Карре
Украинский шпажист Роман Свичкар завоевал золотую награду на турнире серии FIE Satellite в Дублине.
В полуфинале украинец одолел датчанина Патрика Йоргенсена (15:5), а в решающем поединке победил француза Тиарама Траоре Карре со счетом 15:7.
Для Свичкаря это вторая медаль на турнирах FIE Satellite после серебра в Сплите-2024. В целом Роман является чемпионом Европы и трижды призером чемпионатов мира.
В соревнованиях приняли участие 118 шпажистов из 28 стран.
Украинские шпажисты завоевали серебро чемпионата мира в Гонконге.
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