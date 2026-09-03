Экстремальные условия в Монце. FIA сообщила об опасности тепла на Гран-при Италии
Ожидается, что температура превысит отметку 31,0 °C
Международная автомобильная федерация (FIA) объявила о введении режима тепловой опасности на Гран-при Италии в Монце из-за прогнозируемой высокой температуры воздуха.
Согласно сообщению гоночного директора FIA Руя Маркеша, в соответствии со статьей B1.5.10 спортивного регламента, официальная метеорологическая служба ожидает, что тепловой индекс (Heat Index) во время гонки превысит отметку 31,0 °C.
Гран-при Италии состоится с 4 по 6 сентября 2026 года на автодроме в Монце. В прошлом сезоне победу на этой трассе одержал нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен.
Официально: Норрис остается в McLaren до 2030 года.
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