Британская команда Aston Martin опубликовала первое фото болида на сезон-2026. Снимок появился на официальных страницах команды в социальных сетях после дебютного выезда автомобиля на трассе в Барселоне (Испания).

В команде отметили, что болид AMR26, разработанный с участием Эдриана Ньюи, впервые был представлен публике без предварительных анонсов. Именно такой формат дебюта был заложен в план презентации.

Новинка уже прошла первые заезды, во время которых Aston Martin собрал начальные данные перед стартом нового сезона. Детальные технические характеристики машины пока не разглашаются.

В прошлом сезоне Формулы-1 команда Aston Martin заняла седьмое место в Кубке конструкторов, набрав 89 очков. Победителем соревнования стал McLaren, завершивший чемпионат с 833 очками.

