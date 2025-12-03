Стали известны составы команд Формулы-1 на сезон-2026
К Red Bull присоединился Исак Хаджар, а новичком чемпионата станет Cadillac с пилотами Серхио Пересом и Валттери Боттасом
Стали известны составы всех команд Формулы-1 на сезон-2026. Среди главных новостей — пополнение состава Red Bull: к Максу Ферстаппену присоединился Исак Хаджар.
В сезоне-2026 в Формуле-1 будет участвовать 11 команд.
Новичком чемпионата станет Cadillac, за который будут гоняться Серхио Перес и Валттери Боттас.
Составы команд Формулы-1 на сезон-2026:
McLaren: Оскар Пиастри, Ландо Норрис
Mercedes: Джордж Расселл, Андреа Кими Антонелли
Red Bull: Макс Ферстаппен, Исак Хаджар
Ferrari: Шарль Леклер, Льюис Хэмилтон
Williams: Алекс Албон, Карлос Сайнс
Racing Bulls: Лиам Лоусон, Арвид Линдблад
Aston Martin: Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл
Audi: Нико Хюлькенберг, Габриэль Бортолето
Haas: Эстебан Окон, Оливер Берман
Alpine: Пьер Гасли, Франко Колапинто
Cadillac: Серхио Перес, Валттери Боттас
